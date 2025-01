Jefferson Farfán criticó a Alianza Lima por falta de infraestructura: "Lo tiene Cristal y Universitario"

🎙Jefferson Farfán: "A mí me costó mucho dejar el fútbol. En mi primer año cuando volví a Alianza Lima jugaba de 10 a 15 minutos cada partido y en todos me tenía que inyectar. Nada compensa estar fuera del fútbol. Después de dejar el fútbol, me puse a llorar".… pic.twitter.com/z32B2vEJN9