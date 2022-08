¿Qué opina Carlos Bustos de que Jefferson Farfán juegue el Clásico? | Fuente: Instagram / AFP

La semana de preparación de Alianza Lima con miras al Clásico del fútbol peruano comenzó con Jefferson Farfán como centro de atención. El delantero de 37 años formó parte de los entrenamientos junto al resto del plantel este martes en el Centro Cultural Lima, generando la incógnita de si participará del choque ante Universitario de Deportes en Matute.

Jefferson Farfán no ha debutado en la actual temporada con Alianza Lima. No tiene minutos en la Copa Libertadores ni en la Liga 1 Betsson, debido a que las molestias en su rodilla trastocaron en diversas ocasiones los planes para exigirse de la misma forma que el resto del plantel. No obstante, según las imágenes compartidas en las redes sociales del club, el atacante formó parte de la sesión grupal matutina.

En los últimos días, Farfán aumentó la exigencia en su preparación diferenciada, realizando cada vez más movimientos de velocidad e incluso trabajando con el balón. ¿Llegará al Clásico?

Bustos piensa en la inclusión de Jefferson Farfán para el Clásico

Jefferson Farfán marcó 4 goles con Alianza Lima en la Liga 1 2021 | Fuente: Alianza Lima

RPP Noticias pudo conocer que el comando técnico, a cargo de Carlos Bustos, tomó para bien la participación de Jefferson Farfán este martes en la jornada de entrenamientos.

El entrenador argentino tiene la percepción de que Jefferson Farfán sí puede ser considerado para el duelo ante Universitario de Deportes, aunque la opción para que ingrese a la convocatoria serìa que esté en la banca de suplentes.

La preparación de Alianza Lima rumbo al Clásico apenas ha comenzado y la evaluación de Carlos Bustos junto a su comando técnico aún debe desarrollarse, pero el estratega definirá el tema Farfán a más tardar el jueves.

Jefferson Farfán volvió a los entrenamientos de Alianza Lima previo al Clásico | Fuente: Instagram

¿Jefferson Farfán jugará contra Universitario?

La percepción positiva del comando técnico blanquiazul con Jefferson Farfán pensando en el choque con la ‘U’ también va de la mano por lo que transmite el futbolista.

Fuentes del club apuntaron de que Farfán se ha mostrado con el ánimo a tope, se siente en condiciones de estar en el campo. El ’10’ quiere jugar en Matute contra Universitario, rival al que no enfrenta desde mayo del 2004. En su vuelta al equipo (el año pasado), fue baja para los dos cotejos.

La resolución de este caso dependerá de lo que Jefferson Farfán también manifieste sobre su rodilla y la respuesta ante la exigencia física. Cabe apuntar que la ‘Foquita’ no compite de manera oficial hace más de 9 meses, desde la final de la Liga 1 ante Sporting Cristal.





