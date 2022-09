Jefferson Farfán concentra con Alianza Lima para el Clásico ante Universitario | Fuente: Alianza Lima

Cada vez menos horas para el Clásico del fútbol peruano y Alianza Lima aún aguarda por una decisión final. En todo caso, el entrenador Carlos Bustos decidió incluir a Jefferson Farfán en la lista de convocados para el duelo del domingo ante Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva.

Por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, Matute albergará un Clásico que, además de la relevancia que naturalmente genera, podría ser el escenario para la reaparición de Jefferson Farfán con la camiseta de Alianza Lima tras más de nueve meses.

Después del último empate de los blanquiazules ante UTC en Cajamarca, Farfán inició la semana de entrenamientos participando de los trabajos grupales con el plantel. Si bien estuvo con sus demás compañeros, la carga de trabajos del ‘10’ fue distinta.

Anteriormente a ello, el delantero de 37 años iba trabajando de manera individual en el aspecto físico y con balón, mostrando hacia el comando técnico buenas sensaciones. Así, el comando técnico de Carlos Bustos debía evaluar su inclusión para el choque con Universitario y el argentino apostó por sumarlo a la concentración.

Jefferson Farfán en la nómina de concentrados para el Clásico

Jefferson Farfán no ha debutado con Alianza Lima en la temporada 2022 | Fuente: Alianza Lima

Si bien Jefferson Farfán concentra con Alianza Lima, no está definido todavía que integre la lista de convocados para el Clásico. Son 20 los futbolistas que acuden a la concentración blanquiazul, pero solo 18 salen en lista para el partido.

Ello mantiene en incertidumbre aún la presencia de Jefferson Farfán ante Universitario, tomando en cuenta que el futbolista no disputa un partido oficial desde el pasado 28 de noviembre, cuando actuó en la final de la Liga 1 2021. La lesión en la rodilla le obligó a estar parado todo este tiempo.

Además, el Clásico se tornaría como un duelo muy exigente, dada la necesidad de Universitario de ganar para seguir en la pelea por el Torneo Clausura. A favor está el marco de que Alianza Lima será local, en un Matute donde registra ocho victorias consecutivas.

Farfán con opiniones divididas en Alianza Lima

RPP Noticias pudo conocer que no hay consenso total en el conjunto íntimo por la posible participación de Jefferson Farfán en el Clásico. El departamento médico de Alianza Lima no recomienda que juegue frente a la ‘U’, porque además el atacante no trabajó con ellos la parte final de su recuperación, sino lo hizo a nivel personal.

El área médica, asimismo, sostiene que para el desarrollo de la vida personal de Farfán no debe exigirse en el Clásico, aunque no se precisa si será para los demás juegos en la Liga 1.

Por el lado de Jefferson Farfán, se ha mostrado seguro de poder actuar ante Universitario y le pidió al comando técnico ser considerado. Carlos Bustos tendrá la decisión final, pero en concreto aguardará hasta el mismo día del Clásico para determinar si el ‘10’ estará presente en el cotejo.





NUESTROS PODCASTS

¿Está el Perú en riesgo de que se presenten casos de sarampión o poliomielitis?

En lo que va del año, solo el 45 % de niños y niñas menores de 5 años han completado su esquema regular de vacunación contra la polio, el sarampión y la papera, entre otras enfermedades, informó la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez.