Joel Raffo descarta la venta de Sporting Cristal: "Son especulaciones malintencionadas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, brindó entrevista a Fútbol Como Cancha de RPP y descartó la venta de la institución, además de resaltar que ficharán a un delantero y defensa del extranjero, a pesar que no dio los nombres de los 7 jugadores que se anunciaron no continuarán en el plantel.

“A mí ya no me concierne hablar ni me competen las decisiones deportivas. Entonces haría mal yo en poder decir algo distinto de lo que ha dicho el director general del club, Julio César Uribe. La institución ha tomado la decisión de separar a siete jugadores del plantel. No tengo información sobre si se ha comunicado, se ha hablado, o en qué términos se han hablado con ellos. Entiendo que sí, porque si esta es una decisión, definitivamente tiene que ser transparente”, indicó.

"Vamos a contratar, estamos en conversaciones finales para poder anunciarlo en los próximos días a un centrodelantero extranjero, de la misma manera a un refuerzo en la línea defensiva, y con eso sí estaríamos cerrando el plantel", indicó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Situación económica de Sporting Cristal

Joel Raffo hizo énfasis en la “solidez económica” de Sporting Cristal, aunque dijo sentirse preocupado por la decisión de los hinchas de no acudir a los partidos en el Estadio Alberto Gallardo como método de protesta contra su gestión.

“Hoy el club no depende de ningún propietario, el club no depende de nadie, financieramente está muy sólido, y eso es lo que quería destacar, no quería entrar a comparaciones, no quería entrar a calificar gestiones anteriores, es muy valorable que Backus se haya metido la mano al bolsillo y haya puesto una cantidad de dinero a favor de una institución deportiva”, dijo.

Sobre la postura de los aficionados mencionó que están “afectando lo que más queremos, que es el club. No estamos afectando a Innova, no están afectando a Joel Raffo, la afectación es al club. Nos debilitamos, hacemos más fuertes a los rivales que hoy están en bonanza económica por distintos motivos. Hoy la taquilla es un ingreso importante para todos los clubes de fútbol”.

Sporting Cristal no está a la venta

Consultado sobre la posibilidad de poner a la venta a Sporting Cristal, el presidente rimense fue enfático en descartar esa opción.

“No, quiero ser categórico en que el club Sporting Cristal no está a la venta. Aprovecho para desacreditar y descalificar esas especulaciones malintencionadas que se han venido generando a lo largo de las últimas semanas con el único objetivo de desestabilizar y quitarle el valor que realmente tiene el club Sporting Cristal”, manifestó.

Asimismo, Joel Raffo consideró sentir la “esperanza” de revertir la situación que atraviesa el elenco celeste.

“Todos los días me levanto con esa esperanza, y no solo con esa esperanza, sino con la firme intención y el firme compromiso de reconstruir esta situación porque pongo al club por encima de todo”, concluyó.