Traspaso definitivo: Misael Sosa deja Sporting Cristal y será jugador de Godoy Cruz

Sporting Cristal vuelve a aparecer con novedades en el mercado de pases. Mientras se esperan por anuncios sobre refuerzos para el plantel ya teniendo encima el inicio del Torneo Clausura, se concretó una salida más: Misael Sosa se va a Godoy Cruz.

El atacante argentino, de 23 años, era seguido por el Godoy Cruz de la máxima categoría del fútbol de su país. Sporting Cristal aguardaba que el ‘Tomba’ acepte unas condiciones para que se concrete la salida de Misael Sosa, y estas finalmente se dieron.

RPP pudo conocer que Cristal y Godoy Cruz llegaron a un acuerdo este viernes por el traspaso definitivo de Sosa, quien tenía contrato con los celestes hasta el final de la temporada 2027.

El paso de Misael Sosa por Sporting Cristal

Misael Sosa llegó a Sporting Cristal proveniente del Deportivo Maipú del ascenso de su país. Aunque llegó como una de las grandes apuestas para este curso, no logró consolidarse dentro del equipo titular.

Durante el Torneo Apertura, Sosa solo fue considerado cinco veces en el once inicial entre los periodos de los técnicos Guillermo Farré y Paulo Autuori. En cuanto a la Copa Libertadores, apenas sumó 44 minutos. En total convirtió dos goles.

Para Autuori, tampoco fue de sus primeras alternativas de cambio ofensivo, aunque sí apareció en las convocatorias de los últimos partidos.

Con Misael Sosa, son tres los futbolistas extranjeros que dejan la plantilla de Sporting Cristal en la que va de la campaña. Primero fueron Franco Romero (terminó contrato) y Martín Cauteruccio.

No obstante, los celestes solo podrán incorporar a dos jugadores foráneos en este periodo de pases, dado que pueden remplazar a uno de ellos y mantenían un cupo disponible.

Purga en Sporting Cristal

Este viernes fue presentado de manera formal Julio César Uribe en el cargo de director de fútbol de Sporting Cristal. El ahora directivo con la máxima responsabilidad en temas deportivos dijo en conferencia de prensa que 7 jugadores del actual plantel no seguirán en el primer equipo.

"De aquí en adelante debemos dar mucho más de lo que venimos. Por ello, hemos tomado decisiones puntuales, y una de ellas es separar a siete jugadores para un recambio que el club requiere y necesita para alcanzar el objetivo deseado. Acá el mensaje para los siete jugadores es que no tienen por qué deprimirse, tampoco por qué incomodarse ni creer que no tienen valores", señaló, aunque no reveló los nombres de los jugadores que saldrían de la institución.