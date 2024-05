Presidente de Sporting Cristal le responde a sus detractores: "He dejado todo, inclusive mis ahorrros, por el club"

Sporting Cristal derrotó 1-0 a Comerciantes Unidos en la última fecha del Torneo Apertura. A pesar de la victoria, el cuadro celeste no pudo llevarse el campeonato. Y es que el triunfo de Universitario sobre Los Chankas por 4-0 le permitió al cuadro crema alzar el platillo de ganador.

Uno de los principales señalados de la mala campaña de mitad de temporada, donde se incluye la pronta eliminación de la Copa Libertadores, es el presidente Joel Raffo.

El mandamás de Sporting Cristal le respondió a sus detractores y aseguró, ante los medios de comunicación, que nadie puede decirle que no es hincha del cuadro rimense porque ha invertido de sus propios ahorros a favor del club.

"Desde que tengo 12 años estoy en el club Sporting Cristal. Me siento plenamente identificado con el club Sporting Cristal y no solo en palabras, sino en hechos", indicó en un primer momento.

"Qué mayor sentido de propiedad puede haber que invertir todo lo que se ha invertido, todo lo que he invertido de mi propio dinero, a diferencia de muchos otros, que dicen muchas cosas, pero al momento que tuvieron que poner la plata, no la pusieron", complementó.

Luego, aseguró: "Entonces, qué mayor sentido de propiedad me pueden reclamar, qué mayor compromiso me pueden reclamar cuando he dejado todo, inclusive mis ahorros por el club y sigo en esa línea".

Joel Raffo responde fotografía viral con camiseta de otro equipo

Por último, Joel Raffo habló sobre la fotografía donde se lo ve con una camiseta de Universitario de Deportes. Según indico, los equipos participantes de un campeonato que organizó les regalaron la camiseta y se la puso.

"La única foto en la que salgo con una camiseta de otro equipo, si ven la parte del pecho sale un auspiciador, que es de una copa que nosotros organizamos en el año 2012 como empresa", indicó en un inicio.

"Los equipos que participaron, 'U' y Alianza en Estados Unidos, me entregaron como organizador la camiseta, en ese momento me la puse", finalizó.

