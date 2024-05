Andy Polo, la figura estelar de Universitario ganador del Torneo Apertura

La madurez en el fútbol —contraria a la vida— no llega con la edad. La madurez en este deporte llega adquiriendo tres habilidades importantes: la adaptación, la fortaleza mental y, sobre todo, la toma de decisiones correctas. Y eso es exactamente lo que ha hecho Andy Polo a lo largo del Torneo Apertura 2024.

El carrilero por derecha —posición en la que juega desde la Era Jorge Fossati— le ha brindado al futbolista, de 29 años, más herramientas para su juego. Antes, se posicionaba como extremo y su influencia en el ataque era nulo. De hecho, su paso por Portland Timbers, en números, no es nada bueno (tres goles y cinco asistencias en cuatro temporadas). Ahora, en su nuevo puesto, tiene alas.

Andy Polo, con el 3-5-2, ha encontrado más espacios para no solo demostrar su velocidad, sino también su habilidad. No es carrito chocón. Encara, llega hasta la línea de fondo y lanza buenos centros. Y no solo eso. Es capaz ir hacia adentro y patear de zurda —si la jugada lo pide— o pisar el área en busca de una pared para poder quedar frente al arco y rematar o brindar una asistencia.

Su influencia en ataque ha sido tan importante que, aparte de los tres goles y siete asistencias en el Torneo Apertura, es uno de los que más pases acertados en campo contrario tiene (73%) y que más disparos tiene (33).

Pero Andy Polo no es solo ataque. El futbolista crema le ha sumado algo más a su juego: la defensa.

Andy Polo en defensa: otra de sus características más importantes

La nueva posición de Andy Polo en Universitario —y que tendrá en la Selección Peruana— le ha permitido sumar una nueva característica en su juego: la marca.

Gracias a su potencia física, el carrilero no tiene problemas en hacer el ida y vuelta. Y si bien Aldo Corzo es una garantía en defensa, Polo no tiene inconvenientes en bajar, formar una línea de cinco —con Segundo Portocarrero por izquierda— hacer faltas y tirarse al piso si la jugada lo requiere.

Eso le ha permitido al carrilero tener un promedio de 4.8 balones recuperados por partido y ser pocas veces regateado (0.7 por encuentro), números que demuestran su mejora en la línea defensiva.

Ahora, Andy Polo apunta a su siguiente gran paso: ser titular en la Bicolor. La lucha está difícil, pues Luis Advíncula se ha ganado un puesto por la derecha, pero su registro en el ámbito ofensivo y defensivo es algo menor al del jugador de Universitario, por lo que la lucha será fuerte por ese lugar.

