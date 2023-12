Jorge Fossati sobre la Selección Peruana: "Cuando se decida el tema del técnico, empezaré a hablar"

Jorge Fossati se encuentra en Uruguay de vacaciones a la espera del inicio de la pretemporada con Universitario de Deportes. Pero, en los últimos días, se supo que el técnico uruguayo es uno de los principales candidatos para asumir el mando de la Selección Peruana.

De acuerdo con el propio Fossati, dirigentes de la ‘U’ le comunicaron que el director de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se iba a contactar con él. Pero, dicho contacto aún no sucedía.

"No, pero ayer mismo (jueves) digamos que me entero de que hablaron con las autoridades de mi club que no están muy de acuerdo. Aparentemente, el director de fútbol (Juan Carlos Oblitas) vendría acá a hablar conmigo”, indicó el técnico a Quiero Fútbol de Sport890.

Dos días después, la historia cambió.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Jorge Fossati dispuesto a conversar cuando el contrato con Juan Reynoso se culmine

Este domingo, en entrevista con Teledoce de Uruguay, el estratega de Universitario de Deportes confirmó que se contactaron con él, pero indicó que no hablará del tema porque aún hay un técnico a cargo.

“Hace un par de días, me comunicaron que la Federación se iba a comunicar conmigo. Inclusive, durante una entrevista, me entra la llamada corroborando lo que me habían dicho”, indicó en un primer instante.

“Yo hablé un poco —abiertamente— pensando que el tema del técnico estaba totalmente solucionado. Pero, ayer me entero de que el lunes firmaría la recesión. Entonces, para mí… (hace un gesto de negación). Tengo contrato hasta finales del 2024, pero ese es el camino: esperar que se decidan las cosas y solo ahí empezar a hablar de este tema, en el caso de que sigan queriendo hablar", complementó.

Jorge Fossati: "Es un orgullo que te llamen de cualquier selección"

Por otro lado, indicó que es orgullo que una selección piense en un técnico, más aún si trabaja o ha trabajado en ese país

"Sacando a Perú, que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo, un honor", dijo en un principio.

"Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, que nunca trabajé, pero valoro mucho más si te llaman de un lugar de donde te conocen, que estás trabajando o que trabajaste antes", enfatizo.

Por último, habló sobre la posibilidad de dirigir dos equipos. A su criterio, no es lo ideal, pero se puede dar si se cumplen algunos requisitos.

"A mí me parece, en principio, que no. Es compatible, pero tendría que ver las dos cosas: a ver, dame los calendarios, mientras yo voy para allá, quien se encarga de esto, y cuando estoy acá, quién se encarga de aquello. Por ahí, un técnico puede estar en dos lados, no sería la primera vez, pero tendría que tener un equipo de trabajo fuerte y comandar los dos grupos", finalizó.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la situación de los casos de neumonía en China?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es la situación de los casos de neumonia en China, luego de que la semana pasada se advirtiera de la existencia de una "rara enfermedad".