¿El reemplazo de Reynoso en la Selección? Jorge Fossati afirma que en la FPF se contactaron con Universitario

Juan Reynoso podría dejar de ser el técnico de la Selección Peruana en los próximos días y, en el horizonte, está la chance de Jorge Fossati, entrenador de Universitario.

En la semana, el nombre de Jorge Fossati ha trascendido como una de las posibilidades para ser el nuevo DT de la Selección Peruana. Ahora, de vacaciones en su natal Uruguay, el estratega conversó con la prensa de su país y fue consultado respecto a la chance que hay para que llegue a la bicolor.

"No me han contactado oficialmente de la Federación peruana. Ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con Universitario para avisar que el director de Fútbol (Juan Carlos Oblitas) iba a viajar a Uruguay a reunirse conmigo", le dijo Fossati a Quiero Fútbol de Sport890.

La palabra de Jorge Fossati a la prensa uruguaya. | Fuente: @Sports890

Jorge Fossati, uno de los candidatos a la Selección Peruana

Más adelantó, se la consultó si es que si intención es poder ser parte del elenco blanquirrojo, el cual está último en lo que va de las Eliminatorias al Mundial 2026.

"No tengo una posición formada respecto a esta posibilidad (dirigir a Perú). Había un técnico trabajando. Es un orgullo que se hable de mi, pero no he tenido contacto alguno", mencionó.

RPP pudo conocer que la FPF, de momento, no tiene la intención de viajar a tierras charrúas para conversar con Jorge Fossati. Su contrato con Universitario va hasta fines del año 2024.

Hay que tener en cuenta que el último jueves Juan Carlos Oblitas comentó al exterior de la Videna que se trabaja en dar por terminado el vínculo que se tiene con Juan Reynoso.

"Se está (tratando) el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso, no puede haber ninguna otra noticia. Hay una comisión encargada y hay que tener paciencia", dijo.

También, manifestó que "tenemos tiempo. No podemos caer en el juego de todos los nombres que se dan. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Mientras Juan Reynoso no resuelva su contrato, sigue siendo el técnico".

