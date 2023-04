Jorge Fossati no conoce de derrotas como DT de Universitario. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Universitario viene de un gran triunfo. El miércoles, el cuadro de Jorge Fossati venció 1-0 a Gimnasia en La Plata en el marco de la fecha 1 de la Copa Sudamericana.

Tras la victoria de Universitario de Deportes, el entrenador de la reserva del club crema, Jorge Araujo, conversó con Fútbol como cancha de RPP Deportes y dio cuenta de lo bien que le ha hecho al primer equipo la llegada del entrenador uruguayo. El popular 'Coco' destacó el planteamiento de la 'U' en tierras argentinas.

"Pararse en una cancha como la de Gimnasia no era fácil. Se trajo un resultado bueno y salió todo redondo. El comando técnico tiene una idea de juego interesante, poco habitual acá jugar con línea de 3 y estamos muy contentos. Es algo que se necesita", sostuvo sobre Fossati.

Araujo resalta el trabajo de Jorge Fossati

Jorge Araujo fue campeón como jugador de Universitario. | Fuente: @Universitario

Luego, fue consultado sobre cómo desde el inicio a su llegada al club el DT buscó implantar su idea de juego en el elenco merengue.

"Sus equipos han jugado así. Cuando vino él evaluaba a los jugadores para ver si se daba la línea de 3. A mí me parecía que sí. Le comenté que a los jugadores les venía bien. Con Osvaldo Piazza salimos campeones y con Ricardo Gareca también nos fue bien. No siento que es algo que los defensas no puedan hacer. El equipo está protegido", dijo.

Más adelante, manifestó que poco a poco quiere que la reserva de Universitario se adecúe a jugar con el esquema de Jorge Fossati.

"De alguna manera estoy tratando de implementar el 3-5-2. Hay momentos en que los usamos y en algún partido quizás lo haremos. La idea es acercar la línea, sin él pedírmelo. Los chicos tienen que saber a eso. A estar acostumbrados", añadió.

Universitario no tiene descanso

Hay que tener en cuenta que la 'U' tendrá actividad este fin de semana en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.

Recibirá el domingo a Atlético Grau (6:00 p.m. hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate.

