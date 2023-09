Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko: ¿a qué hora es la pelea por título peso mosca de UFC?

De poder a poder. Alexa Grasso se ve las caras ante Valentina Shevchenko en una pelea pactado para el sábado 16 de septiembre por el título peso mosca de la UFC.

La contienda de la mexicana Alexa Grasso frente a la peruana-kirguistaní Valentina Shevchenko, en el UFC Fight Night 227, se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Duelo de pronóstico reservado.

Esta será una revancha entre Grasso y la popular 'Bala'. Y es que se enfrentaron en el pasado mes de marzo, en donde la norteamericana le robó el cinturón mosca de la UFC.

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko: horarios de la cartelera estelar

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

"Va a ser un honor pelear en esta velada. Creo todos estamos preparados y voy a dejarlo todo. Puedo decir gracias a todos los que me acompañan. Vamos a ir por el cinturón, siempre hacia adelante", dijo la peruana en la previa.

La mexicana, por su parte, calentó el enfrentamiento y dio cuenta de cómo espera que se dé la pelea en la ciudad de Las Vegas. Se mantiene segura en quedarse con la victoria en esta oportunidad.

"Siento qué es lo que tengo que hacer en el octágono. Quiero mantener la pelea de pie y les voy a dar un buen espectáculo a todos", fue lo que sostuvo Alexandra Grasso.

La única vez que se enfrentaron, laexcampeona cometió un error garrafal. Erró una patada en giro y vendió su espalda. La mexicana no dejó pasar la oportunidad para saltar sobre su espalda y hundir un mataleón en el cuello de la kirguisa.

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko en UFC Fight Night: la cartelera principal del evento

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko (título peso mosca femenino)

Kevin Holland vs. Jack Della Maddalena

Raúl Rosas Jr. contra Terrence Mitchell

Daniel Zellhuber vs. Christos Giagos

Fernando Padilla vs. Kyle Nelson

La cartelera preliminar del UFC Fight Night en Las Vegas

Lupita Godinez vs. Elise Reed

Roman Kopylov vs. Josh Fremd

Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda

Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius

Charlie Campbell vs. Alex Reyes

Josefine Knutsson vs. Marnic Mann

¿Dónde ver el Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko en UFC Fight Night?

Será transmitido en Sudamérica por la plataforma streaming Star+ y UFC Night Pass, en tanto que en México va por FOX Sports Premium y UFC Fight Night. RPP.pe te lleva todas las incidencias.

