José Carvallo anunció que dejará Universitario tras salir campeón de la Liga 1 Betsson 2023

"Luego de diez años me regala Dios esta bendición. Estoy muy emocionado", dijo el guardameta crema. | Fuente: Universitario de Deportes

El arquero de Universitario de Deportes, José Carvallo, anunció que dejará el club luego de ganar la Liga 1 Betsson. Las declaraciones del portero crema se dieron tras la victoria contra Alianza Lima por 2 a 0 en el Estadio de Alejandro Villanueva de La Victoria.

"Una bendición demasiado grande. Estuve pensando, soñando todo lo que iba a decir y ahora no me acuerdo. Lo primero, quiero agradecer al Señor, a Dios por darme esta alegría enorme. La verdad que, como dice aquí, Dios es fiel. Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución, momentos difíciles. Pero hoy la alegría es muy grande. Agradecer a toda mi familia, a mi esposa, a mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos", dijo a la prensa.

"Luego de diez años me regala Dios esta bendición. Estoy muy emocionado. La verdad que no sé qué más decir. Que la U lo celebre. Soy demasiado hincha de la U. Me tocó perder una final, fallar en una final. Fue difícil asimilarlo. Y ahora Dios me da esta oportunidad. Este va a ser mi último clásico también. Ya lo dije", agregó.

Luces de Matute se apagaron al finalizar el partido

Luego de que Edison Flores y Horacio Calcaterra le dieran el triunfo a Universitario con goles en los minutos 3' y 81', respectivamente, las luces del Estadio de Matute se apagaron.

Posteriormente, ingresó un grupo de hinchas y empezaron a prender el césped del campo. No obstante, los futbolistas y el comando técnico celebraron de todos modos en el campo de juego.