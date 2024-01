Tras larga espera: José Fernando Reyes Llanos asumió la Gerencia de Licencias de la FPF

Fue más de medio año el tiempo que se esperó para que la Gerencia de Licencias vuelva a tener a alguien al mando. Ivy Pascencia, quien estuvo en el cargo dos años y cuatro meses, y hoy se desempeña como Gerente Legal Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, dejó de cumplir funciones en junio de 2023. Desde entonces, nadie la había reemplazado. Hasta ahora.

El lunes 22 de enero de 2024, José Fernando Reyes Llanos asumió como nuevo gerente de licencias de la FPF. De acuerdo a su perfil profesional, es abogado especializado en derecho administrativo, sistemas administrativos, gestión pública y gestión de proyectos.

Como parte de su experiencia en instituciones del Estaso, pasó por el Instituto Nacional de Salud y FONAPE, así como por el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Trabajo.

Por medio de un oficio, los clubes de fútbol profesional de Perú fueron notificados de la incorporación. Así, desde el 22 de enero, todos los procesos y procedimientos del área de Licencias deberán ser supervisados por su nuevo representante: José Reyes Llanos.

Arranca la Liga 1 2024

Este jueves 25 de enero se dará a conocer el nuevo naming de la Liga 1 2024 que, de acuerdo a información de RPP Deportes, será el de una casa de apuestas distinta a 2022 y 2023. Un día después, el viernes 26, arrancará el campeonato con la primera fecha del Torneo Apertura.

La jornada será inaugurada en Cajabamba, con el encuentro entre UTC y Deportivo Garcilaso. Ese mismo día, por la noche, FBC Melgar recibirá a Cusco FC en Arequipa. El sábado 27 se disputarán tres encuentros: Sporting Cristal vs. ADT, Sport Huancayo vs. Sport Boys y Cienciano vs. Comerciantes Unidos.

El domingo se llevarán a cabo otros tres partidos. En primer lugar, Atlético Grau y Alianza Atlético se medirán en Sullana. Luego, Universitario de Deportes visitará a Carlos A. Mannucci. Por la noche, Alianza Lima será local ante César Vallejo. La fecha 1 se cerrará el lunes, en Andahuaylas, con el duelo entre Los Chankas CYC y Unión Comercio.

Programación de la fecha 1 del Apertura:

Viernes 26 de enero

UTC vs. Deportivo Garcilaso | Liga 1 MAX

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Estadio Germán Contreras de Cajabamba.

Melgar vs. Cusco FC | Liga 1 MAX

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Monumental UNSA

Sábado 27 de enero

Sporting Cristal vs. ADT | Liga 1 MAX

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Sport Boys | Liga 1 MAX

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: IPD Huancayo





Cienciano vs. Comerciantes Unidos | Liga 1 MAX

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 28 de enero

Atlético Grau vs. Alianza Atlético | Liga 1 MAX

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Mannucci vs. Universitario | Gol Perú

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: IPD Mansiche





Alianza Lima vs. César Vallejo | Liga 1 MAX

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nacional

Lunes 29 de enero

Los Chankas vs. Unión Comercio | Liga 1 MAX

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Estadio Los Chankas

