Apagón en Matute: el resumen del incidente que dio la vuelta al mundo, tras el campeonato de Universitario

Universitario de Deportes es el nuevo campeón de la Liga 1 Betsson 2023, tras imponerse 3-1 en el marcador global ante su clásico rival: Alianza Lima. El desenlace del duelo entre ambos cuadros históricos del Perú pudo terminar en una tragedia. Y es que las luces del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, fueron apagadas apenas terminó el partido en el coloso íntimo.

La tensión en Matute se sintió minutos antes de que árbitro Edwin Ordoñez pitara el final del partido, cuando una parte de la hinchada victoriana comenzó a lanzar bengalas al gramado de juego después de que Horacio Calcaterra marcara el segundo tanto para los ‘cremas’ al minuto 83.

A pesar de ambos incidentes, el cuadro merengue y su directiva festejaran la obtención del título número 27 en el gramado blanquiazul.

La crítica contra la administración aliancista surgió porque el apagón no solo puso en riesgo a los jugadores de ambos clubes, sino también a la propia hinchada local que, obviamente, no estaba conforme con el resultado.

Policía y Fiscalía negaron haber coordinado corte de luz en Matute

Inicialmente, el delegado de Alianza Lima, Héctor 'Tito' Ordoñez, alegó que el apagón en Matute no fue una decisión de la administración blanquiazul, sino una disposición “que tomaron las autoridades”.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló Ordóñez desde los exteriores del estadio de La Victoria.

Sin embargo, la versión de Ordoñez fue desmentida por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo.

En RPP Noticias, el alto mando policial precisó que días antes se coordinaron las medidas de seguridad con los representantes de la Federación Peruana de Fútbol, la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Así como con la Gerencia de Desastres y Riesgos de la Municipalidad de Lima y La Victoria, y los representantes de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes, detalló el alto mando.

Sin embargo, indicó que en ningún momento de las reuniones se mencionó que se cortaría el fluido eléctrico en el coloso victoriano, si es que Universitario -que venía de empatar 1-1 con Alianza en el Estadio Monumental de Ate- se imponía sobre su clásico rival en el duelo de vuelta.

Esta versión también fue ratificada por el fiscal superior y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea.

El fiscal reiteró a RPP que por ese motivo se ha iniciado una investigación contra los que resulten responsables de los presuntos delitos de exposición de personas al peligro y disturbios, en agravio de los ciudadanos y agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el coloso aliancista.

Por su parte, Luz del Sur informó que no tenía interrupciones programadas en el barrio victoriano, por lo que deslindó de responsabilidades sobre el apagón en el estadio Matute.

Las luces se apagaron para preservar la seguridad del público, alega Alianza

En su cuenta de “X” (antes Twitter), Alianza Lima afirmó que la decisión de apagar las luces de recinto deportivo se dio "con el único fin de incentivar la rápida evacuación de las tribunas" y "preservar la integridad y seguridad del público y delegaciones deportivas".

"Entendemos que algunos sectores de la opinión pública puedan haber interpretado esta medida de diversas formas, pero la única motivación de nuestra institución fue evitar situaciones lamentables en un contexto de deterioro de las garantías de seguridad que se hizo evidente en los últimos minutos del partido", complementó Alianza en su comunicado.

Del mismo modo, subrayó que el club, se contó con el apoyo de la Policía Nacional, quienes garantizaron el correcto retiro de los hinchas por corredores y salidas, pues se apagaron solo los "reflectores del campo de juego".

“Lamentamos cualquier malestar ocasionado a los asistentes y a la afición en general y nos ponemos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones”, concluyeron.

Universitario exige sanciones y la FPF responde

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, informó que el cuadro merengue ha pedido a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sancionar al recinto deportivo por el corte de luz que impidió la premiación a los jugadores cremas, quienes recibirán el título nacional este domingo en el Estadio Monumental de Ate.

“Hemos enviado ya una carta a la Federación solicitando la suspensión de ese estadio y estamos dispuestos a que la Fiscalía venga a solicitar nuestra declaración para que tenga la información correspondiente para la investigación”, dijo.

Mientras tanto, la FPF – en un comunicado – pidió al Ministerio Público y la Policía Nacional remitir las actas e informes sobre los hechos para determinar las responsabilidades de “forma rápida”.

La entidad que encabeza Agustín Lozano se reservó el derecho de imponer sanciones en el marco deportivo de acuerdo con las facultades de sus órganos competentes, los que “actúan en forma autónoma e independiente”.

Justamente, la Comisión Disciplinaria de la FPF informó que se encuentra recopilando y analizando la información relacionada a los incidentes mencionados, y precisó que se pronunciará oportunamente respecto al inicio de un procedimiento disciplinaria de oficio.