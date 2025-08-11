Últimas Noticias
Juan Reynoso en su presentación como técnico de Melgar: "Soy más emocional que el frío de hace algunos años"

Juan Reynoso vivirá su segunda etapa en Melgar. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El flamante técnico de Melgar aseguró que el cuadro Dominó es el cuarto grande del país.

No es el mismo. Juan Reynoso fue presentando como nuevo técnico de Melgar y, de inmediato, quiso marcar diferencia con el estratega que todos conocemos.

Durante la conferencia de prensa, el exfutbolista dijo que ahora veremos un "Juan más emocional". Además, destacó que el cuadro Dominó es el cuarto grande del fútbol peruano.

"Van a encontrar un Juan Reynoso más emocional que el frío de hace algunos años", indicó en un inicio.

"Estoy emocionado de volver a FBC Melgar. Yo vengo con el compromiso de quedarme para pelear la Copa Libertadores. Es emocionante ver el lugar que es tu casa, hoy el club es diferente y me alegra. Melgar es cuarto grande”, complementó.

Emocionado de volver a Melgar

Por otro lado, aseguró que se encuentra emocionado de volver a Melgar y que su compromiso con el club es pelear la Copa Libertadores. 

Además, indicó que implementará nuevas tecnologías para el desarrollo del fútbol peruano.

“Mi ADN es exigir, buscando rendimiento e intentar ganar. No como sea, a través de una metodología. La experiencia me dice hoy que como se entraba en 2015 no es ahora. No he estado entrenando, pero he seguido en el fútbol capacitándome. Mi intención es traer y plasmar en el club esa tecnología para que el Perú tenga esta novedad”, apuntó.

Juan Reynoso FBC Melgar

