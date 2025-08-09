Sporting Cristal vs. Melgar: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Hay grandes novedades tanto en Sporting Cristal como por el lado de la escuadra de FBC Melgar. Y es que los rimenses anunciaron los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente, mientras que el elenco arequipeño tiene a Juan Reynoso como su nuevo director técnico ante la marcha de Walter Ribonetto por malos resultados.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Melgar a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de Sporting Cristal viene de empatar a cero con Alianza Lima. Por su parte, el popular 'León' del Sur' llega de igualar 1-1 ante Juan Pablo II.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Melgar en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 10 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 19,000 espectadores.

Parte médico: Miguel Araujo pic.twitter.com/b0vxmIRHFk — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 6, 2025

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Melgar en vivo por TV y streaming?

El partido de Sporting Cristal contra Melgar será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones posibles



Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Duham Ballumbrosio, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Maxloren Castro e Irven Ávila.

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Leonel González, Mathías Llontop; Horacio Orzán, Alexis Arias, Tomas Martínez; Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

