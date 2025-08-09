Últimas Noticias
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Sporting Cristal vs. Melgar: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Señal de partido, Sporting Cristal vs Melgar por la liga peruana.
Señal de partido, Sporting Cristal vs Melgar por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Sporting Cristal sale de local, ahora ante Melgar, en la búsqueda de una nueva victoria para seguir en la pelea por la cima.

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Hay grandes novedades tanto en Sporting Cristal como por el lado de la escuadra de FBC Melgar. Y es que los rimenses anunciaron los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente, mientras que el elenco arequipeño tiene a Juan Reynoso como su nuevo director técnico ante la marcha de Walter Ribonetto por malos resultados.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Melgar a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de Sporting Cristal viene de empatar a cero con Alianza Lima. Por su parte, el popular 'León' del Sur' llega de igualar 1-1 ante Juan Pablo II.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Melgar en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 10 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 19,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Melgar en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 11:00 a.m.
  • En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 11:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 11:00 a.m.
  • En Chile, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a la 1:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a 1:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a 1:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Melgar en vivo por TV y streaming?

El partido de Sporting Cristal contra Melgar será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Duham Ballumbrosio, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Maxloren Castro e Irven Ávila.

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Leonel González, Mathías Llontop; Horacio Orzán, Alexis Arias, Tomas Martínez; Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Sporting Cristal FBC Melgar Melgar Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

