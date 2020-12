Paolo de La Haza estuvo dos temporadas con la camiseta del Sport Boys. | Fuente: SBA

Paolo de La Haza fue un jugador determinante en Sport Boys para que el elenco del Callao se quede en primera división en la Liga 1 2020. Había dudas en relación a su continuidad de cara a la temporada 2021 y fue él mismo quien dio detalles al respecto a través de las redes sociales.

Y es que Paolo de La Haza publicó en su cuenta oficial de Instagram y allí reportó que no seguirá en el Sport Boys del Callao. En una publicación, acompañada de una foto, se despidió de todos los hinchas que lo acompañaron a lo largo de este año que está a poco de terminar.

"Aunque me digan mil veces 'el fútbol es ingrato', siempre pensaré y confiaré en la palabra de las personas, en esta ocasión quiero despedirme del Club Sport Boys que me dio la oportunidad de jugar en primera división, volví estos dos últimos años para luchar en mantenerlo en 1era... Se conversó con el gerente y la administración y me dijeron que no estoy en sus planes para el próximo año", dijo De La Haza en un primer momento.

De La Haza se despide del Sport Boys

De La Haza anotó un gol con Sport Boys en la Liga 1 2020. | Fuente: Liga 1

No todo quedó allí ya que el internacional con la Selección Peruana agradeció el apoyo de parte de los fanáticos rosados. "Les deseo lo mejor para lo que viene, siempre luché por mi equipo junto a mis compañeros y lo seguiré haciendo en donde me toque estar. Hay 'Papo' para rato, por eso me cuido física y personalmente para continuar con esta linda carrera", añadió.

Han sido 1902 minutos los que Paolo de La Haza ha jugado con Sport Boys en 2020. Llegó hace casi un par de años a la tienda del puerto y anteriormente pasó por clubes como Cienciano, Alianza Lima, Juan Aurich, Sporting Cristal y César Vallejo.