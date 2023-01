La Liga 1 Betsson 2023 tendría una tercera semana de suspensión para el inicio del torneo | Fuente: Andina

En reunión de la Comisión Nacional contra la Violencia, que se desarrolló durante la mañana de este martes, RPP Noticias pudo conocer que se acordó recomendar la suspensión total de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023, la cual estaba programada desde el viernes 3 de febrero.

El campeonato de Primera División del fútbol peruano sufrió la suspensión de las dos primeras jornadas ante la situación de crisis social que atraviesa el país. Así, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) decidió que el certamen comience a jugarse desde la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2023, pactada para desarrollarse entre el viernes 3 y el lunes 6 de febrero.

Entre los compromisos que estaban en agenda para esta semana, destacaba el choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Al bicampeón de la Liga 1 le correspondía visitar a los rimenses en el Estadio Nacional de Lima.

Comisión Nacional contra la Violencia acordó recomendar la suspensión total de la fecha 3 de la Liga 1 programada para este fin de semana. Decisión sólo aplica para el fútbol. Disciplinas de voleibol y tenis podrán desarrollarse. @RPPDeportes — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) January 31, 2023

Liga 1 Betsson 2023

Fecha 3 - Torneo Apertura (Suspendida)

Viernes 3 de febrero

3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo –Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

11:00 a.m. Sport Boys vs. Unión Comercio – Alberto Gallardo

1:00 p.m. Atlético Grau vs. FBC Melgar – Municipal de Bernal

3:30 p.m. Universitario vs. A. Cantolao – Estadio Monumental

3:30 p.m. UTC vs. Cienciano – Héroes de San Ramón

7:00 p.m. D. Garcilaso vs. D. Binacional – Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

11:00 a.m. D. Municipal vs. C. A. Mannucci – Iván Elías Moreno

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima – Estadio Nacional

Lunes 6 de febrero

3:30 p.m. César Vallejo vs. A. Atlético – Estadio Mansiche

Esta era la programación de la fecha 3 del Apertura de la Liga 1 2023 | Fuente: Liga 1

¿Cuándo inicia la Liga 1 2023?

Todavía no se concreta la oficialización por la suspensión total de la tercera fecha de la Liga 1 Betsson y el pronunciamiento correspondiente por parte de la Liga de Fútbol Profesional. De darse el aplazamiento, otra vez surge la incertidumbre por cuál sería la fecha con la que comience la competencia.

De ser la cuarta jornada, en Lima se jugarían los partidos entre Cantolao y Vallejo en Villa El Salvador, así como el Alianza Lima ante Sport Boys en La Victoria. Entre otros compromisos figuran la visita de Sporting Cristal a Mannucci en Trujillo, el viaje de Universitario de Deportes para chocar con Unión Comercio en Moyobamba o la localía de Melgar en Arequipa frente a Deportivo Municipal.





