No hay fútbol profesional en Perú. Debido a las protestas a lo largo del territorio nacional, las autoridades locales no dan el visto bueno para que se juegue la Liga 1 2023.

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, ha mostrado su preocupación en este panorama de no iniciarse la Liga 1. El DT de la blanquirroja, en conversación con el departamento de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue claro al mostrar su pesar que no haya actividad entre los jugadores profesionales.

"La no reanudación complica y mucho. Incluso te planteas que solo está confirmada la Fase 1 de Copa Libertadores. Si no reanudase la liga estaríamos complicados con la convocatoria del medio local (para amistosos en marzo ante Alemania y Marruecos) porque estarían solo entrenando y no compitiendo. Ahí tendríamos que ver con jugadores del exterior, llamar una mayor cantidad", dijo Reynoso.

Juan Reynoso, con molestia debido a que la Liga 1 no empieza

Luego, apunto cuál es la idea que tiene para afrontar los cotejos frente a los alemanes y la tienda marroquí, pactados para el 25 y 28 de marzo, respectivamente.

"La intención es hacer un selectivo de la liga local con los siete u ocho que puedan viajar para integrarnos con la gente que está en Europa y Asia. Tener esa semana de campamento y competir de la mejor manera en ambos juegos", indicó el popular 'Cabezón'.

Luego, dio cuenta que no se juegue la Liga 1 2023 afecta directamente lo que tiene pensado para la Selección Peruana en el corto plazo.

"Eso complica los microciclos porque no es lo mismo entrenar que jugar. Es otra exigencia, otro descanso", dijo el exDT del Cruz Azul.

Reynoso espera que el fútbol de la Liga 1 regrese

Por último, indicó que "la preocupación ahora es selección, pero si soy técnico de equipo estaría preocupado de jugar algún partido internacional sin competencia de la liga local. Va ser un golpe duro y ojalá no nos haga reaccionar a algo que ya todos anticipamos puede pasar".

Y es que, por ejemplo, Sport Huancayo jugará el 7 de febrero ante el Nacional de Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Libertadores. El 'Rojo Matador' llegará con minutos al no jugarse el campeonato local de primera división.

