¿Cómo se define al ganador del Clausura y al campeón de la Liga1 Betsson 2023? Conoce los posibles escenarios

A falta de cinco fechas para que termine el Torneo Clausura, son cuatro los equipos que compiten por ganarlo: Sporting Cristal, Universitario de Deportes, FBC Melgar y Alianza Lima. De esos mencionados, el único que depende de sí mismo es el rimense, pues, si bien empata con la 'U' en la punta, ya descansó. Los de Jorge Fossati, en cambio, lo harán este fin de semana.

El 'Dominó' se ubica en el tercer lugar de la tabla, pero todavía tendrá libre en la fecha 18. Los íntimos, en cambio, vienen de descansar y tendrán, de ganarle a Carlos A. Mannucci, la posibilidad de igualar al equipo crema con 29 unidades.

¿Qué pasa si, al finalizar el Clausura, existen dos o más equipos que empaten en puntaje en lo más alto de la tabla de posiciones? En esta nota te contamos cómo se definiría al ganador, además de cómo se llevarán a cabo los playoff que determinarán al campeón de la Liga1 Betsson 2023.

¿Cómo se define al ganador el Torneo Clausura?

El equipo que, tras la fecha 19, haya sumado la mayor cantidad de puntos y, por ende, se ubique en el primer puesto de la tabla de posiciones, será el ganador del Torneo Clausura. Pero, claro, existe la posibilidad de que ese puntaje lo consiga también algún otro plantel y exista empate en lo más alto. Y en el reglamento se especifica qué pasaría en ese caso.

En el artículo 13 de las bases, se detalla el orden de los criterios que se toman en cuenta para los desempates en las tablas de posiciones por etapa (Apertura y Clausura). De acuerdo con lo escrito, lo que sigue al puntaje es la mayor diferencia de goles. En caso la igualdad se mantenga en ese item, el siguiente punto a considerar es la mayor cantidad de goles a favor.

Es decir, en caso de que dos (o más) equipos igualen en puntaje al finalizar el Torneo Clausura, ganará aquel que tenga mejor diferencia de goles (la resta entre goles hechos y goles recibidos).

¿Cómo se define al campeón de la Liga1 Betsson 2023?

Hay distintos escenarios para que se defina al equipo campeón de la Liga1 Betsson 2023. Aquí te los detallamos.

1. Campeón sin final

Si Alianza Lima (ganador del Torneo Apertura) gana también el Torneo Clausura, será campeón nacional sin necesidad de semifinal ni final. En ese caso, el subcampeón será aquel club que obtenga el siguiente mayor puntaje en la tabla acumulada.

2. Solo final, sin 'semis'

No habrá semifinal, pero sí final, en el caso de que los ganadores del Torneo Apertura (Alianza Lima) y Torneo Clausura (por definir) se ubiquen en primer y segundo puesto de la tabla acumulada. Ahí, ambos equipos se enfrentarán en una final, en partidos de ida y vuelta. Aquel club que obtenga mayor puntaje en la tabla general tendrá derecho a elegir su turno para ser local.

3. Con dos semifinales previas a la final

Si Alianza Lima y el ganador del Clausura no se ubican en los dos primeros puestos de la acumulada, habrá dos semifinales con quienes sí estén en esas casillas: el 1° vs. el 4° y el 2° vs. el 3°, teniendo en cuenta que aquel con mejor puntaje elegirá su turno para ser local. Si al finalizar la llave hay igualdad de puntos, se consagrará ganador al que tenga mejor diferencia de goles. Si persiste el empate, se definirá por tanda de penales. Los ganadores del playoff semifinal clasificarán a la final, que se desarrollará en partidos de ida y vuelta

4. Con solo una semifinal previa a la final

En el caso de que Alianza Lima (ganador del Apertura) no gane el Clausura, pero ocupe la primera o segunda posición de la tabla acumulada, clasificará de forma directa a la final. El otro finalista se definirá tras la semifinal que disputen el ganador del Clausura y el equipo que se ubique en el primer o segundo lugar (aparte de Alianza Lima). Si es el mismo, no habrá semifinal, tal como se detalla previamente en el punto 2.









Tabla de posiciones del Clausura y acumulada

