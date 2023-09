"Hay que estar enchufados": Hernán Barcos habló sobre la pelea por el título con Universitario, Cristal y Melgar

Alianza Lima no tiene margen de error. Los íntimos están en la necesidad de ganar en su próximo partido en el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson y el domingo visita a Carlos A. Mannucci en la ciudad de Trujillo.

Hernán Barcos es el delantero titular de Alianza Lima y habló en la previa de lo que será el cotejo de los íntimos en el Estadio Mansiche el fin de semana. El popular 'Pirata' fue consultado, en rueda de prensa, sobre los rivales que tienen para ser campeones del Clausura: Universitario, Sporting Cristal y el FBC Melgar.

"Somos cuatro que peleamos ahí y todos son buenos. Pelean siempre y sabemos lo que el otro da. Ellos también saben que no pueden equivocarse porque los demás van a estar pisándole los talones", sostuvo el atacante de Alianza.

En Alianza, Hernán Barcos es bicampeón de la Liga 1. | Fuente: Andina | Fotógrafo: Ricardo Cuba

Hernán Barcos y su palabra en Alianza Lima

En tanto, el también exjugador de Liga de Quito y Gremio de Porto Alegre comentó que en la tienda blanquiazul van a lo suyo en la recta final.

"Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ganar las finales que nos quedan. Lo que se esperaba, ganaron los que tenían que ganar y nosotros esperar el domingo para hacer lo nuestro. Hay que estar enchufados y tratar de ganarlo todo", indicó el internacional con la Selección de Argentina.

Luego, a Hernán Barcos se le preguntó sobre Wilmer Aguirre, quien es parte de elenco carlista y pasó, con títulos, con la camiseta íntima en el pecho.

"El 'Zorrito' es un grande en Alianza Lima. Un referente. A ver cómo está y que no nos incomode mucho. Mannucci es un gran equipo que siempre se nos hace difícil. Espero que no pase la ley del ex (risas)", remarcó.

Por último, añadió que siempre estuvo a disposición. "El momento que me tocó estar lo aproveché como cualquier otro día. Lo importante no es sentirse titular ni suplente, sino estar disponible. Pablo está con ganas de jugar y trabaja para eso. La cirugía no ha sido fácil, pero lo estamos acompañando", apuntó.

Hay que tener en cuenta que en el tabla del Torneo Clausura el equipo que dirige Mauricio Larriera es cuarto con 26 puntos (ya descansó), a tres unidades del líder Sporting Cristal.

