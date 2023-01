Víctor Cedrón | Fuente: Cienciano

Este miércoles el futbolista Víctor Cedrón dio a conocer que no continuará formando parte de Cienciano a poco del inicio de la Liga 1 Betsson 2023. El jugador dio a conocer esta decisión a través de un comunicado en redes sociales.

"Se me hace imposible continuar brindando mis servicios profesionales con el club Cienciano del Cusco, institución que me abrieron las puertas para el campeonato año 2023 y con quien hemos llegado en mutuo acuerdo en disolver el contrato. Vengo recuperándomde de una lesión la cual estaré de vuelta a los campos deportivos en un lapso de 15 días y encontrarme disponible al 100% para brindar un servicio honorable y profesional como se me ha caracterizado siempre", se lee en el comunicado de Cedrón a través de su cuenta oficial de Instagram.

Como se recuerda, Cedrón no fue presentado junto al resto del equipo en la 'Tarde del Papá' y, ya desde entonces, se rumoreaba que posiblemente el jugador no continúe en el equipo cusqueño.

Cienciano en la Liga 1 Betsson:

Según el fixture de la FPF, Cienciano tendrá que medirse ante César Vallejo en la primera fecha de la Liga 1 Betsson en el estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, no se han dado las garantías por parte del Ministerio del Interior debido a la coyuntura nacional y, por tal motivo, el encuentro sigue en suspenso.