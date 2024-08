Comisión Disciplina: Sanciones por caso Universitario-Melgar han demorado porque se encontró "inconsistencias" en informes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) abrió un proceso tanto a Universitario como en Melgar por la pelea entre jugadores de ambos clubes el pasado 31 de julio.

Tanto Universitario de Deportes como el FBC Melgar tienen tres días hábiles para presentar sus descargos y, por ello, RPP conversó con Miguel Grau, que preside la comisión en mención, quien dio algunos alcances sobre el trabajo de su equipo por este caso.

"El asunto ha demorado porque la comisión encontró inconsistencias en los informes que necesitamos para tramitar el procedimiento sancionador. Por un lado, el informe del árbitro dice una cosa y el del delegado del partido dice una cosa distinta relación a las expulsiones", indicó sobre Universitario y el elenco arequipeño.

La Comisión Disciplinaria y el caso con Universitario y Melgar

Descentralizado La palabra de Miguel Grau, presidente de la Comisión Disciplinaria.

Asimismo, en su momento se refirió sobre Jesús Cartagena, referí del cotejo por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

"El árbitro sube su información al COMET, donde se registran las tarjetas, el día viernes. El delegado también presenta su informe ese mismo día creo y nos causó extrañeza. Recién el miércoles 11:00 p.m. presenta la aclaración. Seguimos teniendo una diferencia en la consignación de los informes. El jueves hemos preparado los proyectos de resolución (...) y hoy en la mañana resolvimos abrir el expediente y el proceso sancionador", indicó.

Más adelante, Miguel Grau fue consultado sobre si es que desde su equipo actuaron de oficio por lo que se vivió en el partido de Universitario.

"El árbitro no impuso tarjetas rojas. Eso no significa que la comisión actué. La comisión solo puede actuar con informes del árbitro y del delegado. Como había esa inconsistencia, decimos esperar para que se corrija. Eso se corrigió el miércoles y ahora corresponde a la comisión imponer las sanciones disciplinarias que correspondan, previo a escuchar los descargos. El reglamento nos dice que tenemos que actuar con los informes", añadió.

Se vienen sanciones en Universitario y/o Melgar

Por último, sostuvo que la resolución, si los clubes se toman todo el plazo para contestar, podría emitirse el viernes "decidiendo si se sanciona o no, a quiénes y por cuánto tiempo". "La comisión no ha puesto ninguna sanción (por el momento). Pueden jugar (en fecha 6 del Torneo Clausura 2024). La Comisión no ha cometido ninguna inconducta y estamos dentro del plazo para resolver", apuntó.

Hay que tener en cuenta que los futbolistas involucrados, con posible sanción, son Aldo Corzo, Alex Valera, Aamet Calderón, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres.

