Marlon de Jesús, ex Unión Comercio, se defendió de fuerte acusación de vicepresidente del club

Unión Comercio viene de un duro golpe. Sucede que el conjunto de Tarapoto, ya descendido a la segunda división, fue goleado el último fin de semana 12-0 por Sporting Cristal.

En ese cotejo, Unión Comercio usó jugadores de sus divisiones menores y uno de los que cuestionó esta medida fue el ahora exdelantero de este conjunto, el delantero ecuatoriano Marlon de Jesús. El atacante criticó a la directiva del 'Poderoso de Alto Mayo' por lo ocurrido en el Estadio Carlos Vidaurre García en el marco de la penúltima fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga1 Te Apuesto.

"No entiendo la situación de exponer así a los muchachos. Eso es lo que más duele. Exponer así a unos chicos que quieren salir adelante y ser profesionales. No había necesidad", le sostuvo a Ovación el exfutbolista de Unión Comercio.

Marlon de Jesús y su palabra por Unión Comercio

Asimismo, el jugador agregó que "tienen que ser fuertes". "Capaz eso les va a dar fortaleza mental para el futuro", apuntó.

En otro momento, se refirió a los comentarios del vicepresidente del club, Christian Chávez, quien tildó a los exjugadores del equipo de "borrachos y vendidos".

"La verdad que ese tipo de comentarios no me llegan. Eso le llega al futbolista que no se considera profesional. Sí es un gran problema que ellos hagan ese tipo de comentarios sobre la gente que ellos mismos contratan", dijo el delantero que en Unión Comercio anotó 21 goles a lo largo de dos temporadas.

Por último, declaró que tiene algunas propuestas de elencos de la Liga1 para el 2025. "Tengo cuatro ofertas del fútbol de Perú. No las puedo mencionar porque no se concretan. Quiero seguir en el país y pelear arriba. Si se da, voy a estar muy feliz de continuar en el Perú porque me siento muy bien allí", declaró.

¿Cómo se jugará la última fecha del Clausura 2024 de la Liga1?

Jueves 31 de octubre

5:30 p.m. Cienciano vs. Unión Comercio

Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco





Viernes 1 de noviembre

3:00 p.m. ADT vs. Sport Boys

Estadio Unión Tarma - Tarma

Sábado 2 de noviembre

3:15 p.m. Atlético Grau vs. César Vallejo

Estadio Campeones del 36 - Sullana

3:15 p.m. UTC vs. Sport Huancayo

Estadio Germán Contreras Jara - Cajabamba

3:15 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético

Estadio Mansiche - Trujillo

Domingo 3 de noviembre

11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

Estadio Alberto Gallardo - Lima

3:00 p.m. Los Chankas vs. Universitario

Estadio Los Chankas - Andahuaylas

3:00 p.m. Alianza Lima vs. Cusco FC

Estadio Alejandro Villanueva - Lima

3:00 p.m. FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso

Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa

