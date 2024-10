Karin Benzema reveló que Vinicius Junior "está triste" por no ganar el Balón de Oro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vinicius Junior, pese a su favoritismo, no fue elegido por France Football como el ganador del Balón de Oro 2024, que finalmente acabó en manos del volante español de Manchester City, Rodri Hernández.

El delantero brasileño, que brilló en la Champions League y en LaLiga de la temporada pasada, recibió un sinnúmero de muestras de apoyo de sus compañeros y de referentes del fútbol mundial, entre ellos el francés Karim Benzema.

Benzema, excompañero de Vinicius en Real Madrid, señaló en una entrevista que "un día" 'Vini' "ganará" el Balón de Oro, trofeo que el actual jugador del Ittihad FC ganó en la temporada 2022.

"No quiero hablar de France Football o de Francia. Como ya he dicho, y no es solo de este año, cuando yo estaba en el Madrid también, Vinicius es un jugador que ha hecho mucho esfuerzo. No es solo meter goles. En la Champions que ganó el Madrid la temporada pasada, en cada partido fue determinante. Creo que no hay otro que lo merece más que Vinicius", señaló el atacante de 36 años, que ganó cinco vecez la Champions con el cuadro merengue.

Benzema reveló cómo está Vinicius

“Estoy en el sofá, veo la televisión y no veo cosas que me haga decir ‘uf’. Y Vinicius lo ha hecho más de una vez. Merece el Balón de Oro”, señaló Benzema opinando sobre el triunfo de Rodri Hernández en el Balón de Oro.

Para finalizar, Benzema dio a conocer el estado de ánimo de Vinicius. "Estuve hablando con él, le escribí. Estaba triste, es normal. Es complicado cuando todo el mundo ve que eres el Balón de Oro y al final unas horas antes te dicen que no vas a ganar. Es un buen chico, va a trabajar y un día va a ganar", culminó.

Karim Benzema y Vinicius Junior conformaron una dupla letal en el título de Real Madrid en la Champions League 2022. | Fuente: AFP