Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga 1: ADT de Tarma se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 16

ADT de Tarma se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 16
ADT de Tarma se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 16
Nota IA

por Nota IA

·

ADT de Tarma y Universitario se enfrentan en el Estadio Unión Tarma, con el arbitraje de Kevin Ortega Pimentel. El duelo se jugará el domingo 26 de octubre desde las 15:30 horas.

El juego entre ADT de Tarma y Universitario se disputará el próximo domingo 26 de octubre por la fecha 16 de la Liga 1, a partir de las 15:30 horas en el Estadio Unión Tarma.

Así llegan ADT de Tarma y Universitario

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, ADT de Tarma se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Ayacucho FC. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 9 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Universitario derrotó 2-1 a Ayacucho FC. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En ellos, marcó 11 goles y sufrió 3 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario lo ganó por 5 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Kevin Ortega Pimentel.

Horario ADT de Tarma y Universitario, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
ADT de Tarma Universitario Liga 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA