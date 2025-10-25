Liga 1: ADT de Tarma se enfrenta ante la visita Universitario por la fecha 16

ADT de Tarma y Universitario se enfrentan en el Estadio Unión Tarma, con el arbitraje de Kevin Ortega Pimentel. El duelo se jugará el domingo 26 de octubre desde las 15:30 horas.

El juego entre ADT de Tarma y Universitario se disputará el próximo domingo 26 de octubre por la fecha 16 de la Liga 1, a partir de las 15:30 horas en el Estadio Unión Tarma.

Así llegan ADT de Tarma y Universitario

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, ADT de Tarma se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Ayacucho FC. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 9 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Universitario derrotó 2-1 a Ayacucho FC. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En ellos, marcó 11 goles y sufrió 3 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario lo ganó por 5 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Kevin Ortega Pimentel.

Horario ADT de Tarma y Universitario, según país