Agustín Lozano: "Toda la seguridad está garantizada por la PNP" | Fuente: RPP

La Liga 1 Betsson 2023 recibió este miércoles la aprobación por parte del Gobierno para el inicio del campeonato de Primera División del fútbol peruano, después de la reunión sostenida en la Presidencia del Consejo de Ministros entre el jefe de gabinete, Alberto Otárola, con el titular de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso.

A falta de la oficialización respecto a la programación, la Liga 1 Betsson 2023 se desarrollará desde esta semana con la jornada 3 del Torneo Apertura, tal como estaba agendado. La novedad pasa por la medida que en esta fecha no se permitirá el ingreso del público a los estadios.

“Solo existen dos condiciones: la primera es que vamos a jugar esta fecha inicial sin público y el primer día de la semana entrante nos reuniremos a dialogar para analizar. A medida que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional considere conveniente que el público puede ingresar a los estadios, en la fecha siguiente ya se contará con asistentes”, expresó Agustín Lozano.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



La Liga 1 Betsson 2023 recibió la aprobación del Gobierno para iniciar esta semana | Fuente: FPF

Lozano llama a los 19 clubes de Liga 1

Agustín Lozano apuntó que las garantías para que se lleve adelante la Liga 1 desde esta semana están dirigidas a nivel nacional.

“Todo está garantizado por la Policía Nacional, todo está coordinado con el alto mando de la PNP y la Federación brindará todo lo necesario para que se pueda llevar adelante el espectáculo”, remarcó el titular de la Federación Peruana de Fútbol.

Asimismo, Lozano fue consultado por la postura de ocho clubes participantes de la Liga 1 (Alianza Lima, Universitario, Cienciano, FBC Melgar, Cusco FC, Sport Boys, Binacional y Municipal), los que semanas atrás anunciaron que no se presentarían a jugar ante las divisiones por el caso de derechos de televisión.

“Es un tema estrictamente legal por el que no puedo opinar. Como presidente de la Federación hago una invocación a los 19 clubes para que puedan participar porque lo que queremos nosotros es priorizar el fútbol peruano”, dijo Lozano.

“Invoco a los clubes para que se integren, se unan y podamos buscar un solo objetivo. Establecemos que el principio de autoridad se mantenga”, añadió.

🔴 #ÚLTIMO | Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, confirmó que este fin de semana iniciará la Liga 1 nacional en todo el país pero sin público en los estadios.@RPPNoticias @RPPDeportes pic.twitter.com/lH1X3cbdoJ — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) February 1, 2023

Liga 1 Betsson 2023

Progranación de fecha 3 - Torneo Apertura

Viernes 3 de febrero

3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo –Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

11:00 a.m. Sport Boys vs. Unión Comercio – Alberto Gallardo

1:00 p.m. Atlético Grau vs. FBC Melgar – Municipal de Bernal

3:30 p.m. Universitario vs. A. Cantolao – Estadio Monumental

3:30 p.m. UTC vs. Cienciano – Héroes de San Ramón

7:00 p.m. D. Garcilaso vs. D. Binacional – Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

11:00 a.m. D. Municipal vs. C. A. Mannucci – Iván Elías Moreno

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima – Estadio Nacional

Lunes 6 de febrero

3:30 p.m. César Vallejo vs. A. Atlético – Estadio Mansiche





NUESTROS PODCASTS

¿Existe relación entre el cáncer de ovario (y otros) con el consumo de comida procesada y ultraprocesada?

Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente cáncer de ovario, según un nuevo estudio de más de 197 000 personas en el Reino Unido, más de la mitad de las cuales eran mujeres. Los alimentos excesivamente procesados incluyen sopas, salsas, pizzas congeladas y comidas preparadas preenvasadas, así como perritos calientes, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas, pasteles, dulces, donas, helados y muchos más.