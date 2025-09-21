Liga 1: Alianza Atlético y Ayacucho FC se encuentran en la fecha 10

Todo lo que tienes que saber en la previa de Alianza Atlético vs Ayacucho FC. El duelo, a disputarse en el estadio Campeones del 36 mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por César García Sarmiento.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Atlético y Ayacucho FC se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Campeones del 36. El partido corresponde a la fecha 10 de la Liga 1.

Así llegan Alianza Atlético y Ayacucho FC

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Alberto Gallardo.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

En la jornada previa, Alianza Atlético igualó 0-0 el juego ante Sporting Cristal. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 2 goles y marcó 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC llega a este encuentro con una derrota ante Cusco FC por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 7.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Atlético fue el ganador por 0 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será César García Sarmiento.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs ADT de Tarma: 26 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Universitario: 1 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Deportivo Garcilaso: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Juan Pablo II: 25 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sporting Cristal: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Alianza Atlético y Ayacucho FC, según país