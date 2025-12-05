Liga 1: Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal por la fase 1

Te contamos la previa del duelo Alianza Lima vs Sporting Cristal, que se enfrentarán en el estadio el Coloso Victoriano mañana a las 20:00 horas.

Alianza L. y Sp. Cristal buscarán mañana seguir con vida en el torneo de la Liga 1. Ambos llegan con chances de clasificar a Fase 2 luego de empatar 1 a 1 en la ida. El partido de vuelta será a las 20:00 horas en el estadio el Coloso Victoriano.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de diciembre, en Fase 1 del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 1.

Horario Alianza Lima y Sporting Cristal, según país