Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: juegan en Matute por la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga1

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan este sábado 6 de diciembre por la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima vs Sporting Cristal: altas y bajas en la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025



Alianza Lima no contará para el duelo contra Sporting Cristal con Jean Pierre Archimbaud, quien arrastra una lesión. El cuadro Celeste, en tanto, no tendrá a Luis Abram y Christofer Gonzáles, ambos también por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal está programado para el sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025?



En Perú , el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En México, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En España, el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal comienza a las 2:00 a.m. (domingo 7 de diciembre)







¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, se podrá ver por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergo Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.