Álvaro Barco: "Como clubes estamos en capacidad de respetar los protocolos e incluso mejorarlos" | Fuente: Liga 1

El último miércoles se dio a conocer que el gobierno rechazó la reactivación de las actividades deportivas y, con esto, la posibilidad de que los deportistas vayan a sus entrenamientos. Por su parte, Álvaro Barco, Gerente Deportivo de la Universidad San Martín, comentó cuál es la postura del club 'santo' frente a este contexto.

"Ya tenemos casi dos semanas entrenando en burbuja. Pero ya no es posible continuar porque es un presupuesto importante. Pensamos que los permisos de entrenamiento iban a salir esta semana de parte del gobierno", indicó Barco en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a la reanudación de la Liga 1, sostuvo: "Creo que hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el inicio del campeonato, estamos muy preocupados porque no vemos que alguna autoridad de la FPF salga a explicar que estamos en capacidad de respetar los protocolos o mejorarlos".

Asimismo, remarcó que si bien algunos clubes vienen entrenando en burbujas sanitarias, todavía no hay pronunciamiento oficial frente a este tipo de entrenamientos: "La Liga 1 asume que podríamos seguir entrenando en una burbuja, pero no hay nada oficial, es más una interpretación porque no hay ninguna norma clara".

Por último, hizo un llamado al gobierno central para tomar atención a las necesidades de los deportistas: "Pareciera que al gobierno no le interesa la Selección Peruana o el deporte federado en general. Hay personas que dependen de eso como trabajo".