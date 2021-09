Árbitro Kevin Ortega negó haber insultado al arquero Diego Penny | Fuente: Captura / Andina

El árbitro Kevin Ortega desmintió haber insultado al portero Diego Penny durante el partido entre San Martín y Sporting Cristal, cotejo donde el futbolista fue expulsado.

“Lo desmiento totalmente”, dijo Kevin Ortega en ‘Al ‘Angulo’, ante las acusaciones de Penny de recibir insultos y no ser imparcial. El encuentro entre ambos se produjo en los minutos finales del cotejo, cuando el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Gianfranco Chávez y que el guardameta consideró que la falta merecía una expulsión.

“Sobre la jugada que él alega que yo le he insultado y faltado el respeto, fue una situación que yo nunca lo escucho, estaba lejos. Mi asistente me dijo que Diego Penny estaba desaprobando la decisión. Tenía problemas con los audios y cuando escucho a mi asistente que Penny desaprueba y dice roja, Fue lo primero que escuché, yo procedo a amonestar”, detalló el juez FIFA.

Ortega se defendió de Penny

“Cuando me acomodo el auricular el asistente me dice que no, que me dijo más cosas, que gritó que era roja y palabras subidas de tono. Por ello yo borro la amarilla y lo expulso. En ese momento sucede que Diego Penny me dice ‘te crees guapo’ y una palabra subida de tono. Yo le guiño el ojo y le digo ‘soy guapo’, sí cometí ese error de responderle. Yo como autoridad me equivoqué, pero lo que dijo Penny lo desmiento”, explicó el árbitro.

Kevin Ortega reconoció que se equivocó al guiñarle el ojo a Diego Penny, a quien anteriormente había amonestado cuando Sporting Cristal y San Martín jugaron la final de la Fase 1, en mayo pasado.

“Aparte, sus palabras calificándome de una manera no adecuada. Me dijo ratero y eso no lo voy a permitir, esos calificativos de ratero o ladrón, está mancillando mi honor como persona”, precisó el árbitro.

