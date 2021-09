Kevin Ortega y sus supuestos insultos al portero Diego Penny. | Fuente: Difusión

Este viernes se enfrentaron Sporting Cristal y San Martín por la fecha 2 (pendiente) de la Fase 2 de Liga 1 Betsson 2021. El resultado 1-1 quedó de lado luego de la denuncia de parte del portero Diego Penny al árbitro Kevin Ortega.

Y es que Diego Penny, en conversación con Gol Perú, indicó que Kevin Ortega lo insultó en algunas ocasiones en pleno partido de la Liga 1 Betsson 2021 que se llevó a cabo en el Estadio Monumental.

"A mí, Ortega me insultó todo el partido. Juega a eso. A un compañero le decía 'tu arquero es una mazamorra, es malo'. El árbitro tiene que ser imparcial y nosotros no nos podemos meter con él porque, supuestamente, es omnipotente. Puede hacer lo que sea. El línea dice que lo insulté y me saca la amarilla" apuntó Penny.

Kevin Ortega y la acusación de Diego Penny

¡TAJANTE! Diego Penny 🧤🇵🇪, arquero de @Club_USMP ⚪️, en #CÓDIGOFÚTBOL: "Kevin Ortega me insultó todo el partido. A José Inga le decía 'Tu arquero es una mazamorra'. Él puede hacer lo que sea y nosotros no podemos hacer nada". #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/t0B6dnFxjD — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 3, 2021

Asimismo, dio cuenta de lo que desencadenó su expulsión en el duelo contra los rimenses.

"Le digo que estoy hablando con Rodrigo Saraz. 'Eres vivo, yo soy más vivo que tú' me dice y me saca la roja. Se cree dueño de la verdad y siempre falta el respeto a los jugadores. Los insulta. Lo siguen programando y el jugador siempre es el perjudicado (...) No podemos hacer nada", sostuvo el portero.

No es la primera vez que el árbitro Kevin Ortega es blanco de este tipo de acusaciones de jugadores.

En la última fecha de la Liga 1 Betsson de la temporada pasada, Marcio Valverde de Sport Huancayo también apunto que recibió insultos del referí.

"Él me insultó y, si ven la repetición, va corriendo atrás mío y me dice que 'a ver que celebre, que me iba a expulsar'", indicó el mediocampista en noviembre de 2020.

