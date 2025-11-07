Liga 1: Ayacucho FC y Comerciantes Unidos se miden por la fecha 18

Palpitamos la previa del choque entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, por la fecha 18 de la Liga 1, se jugará el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 13:00 horas en el estadio .

Así llegan Ayacucho FC y Comerciantes Unidos

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Los Chankas por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 7 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos viene de caer derrotado 1 a 4 ante Sporting Cristal. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego empatado y solo 3 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Ayacucho FC quien ganó 0 a 1.

Horario Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, según país