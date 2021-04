Alberto Tejada: "No creo que el torneo deba parar, sino subir la valla de bioseguridad en los clubes" | Fuente: Liga 1

Hace unos días se dio a conocer que Carlos A. Mannucci presentó casos positivos de coronavirus y se sumó a la lista de clubes, al igual que FBC Melgar y Universitario de Deportes, que presentaron el mismo problema en la Liga 1.

Por su parte, Alberto Tejada, ex presidente de la Comisión Médica de la FPF y ex Ministro de Salud, fue consultado sobre los posibles motivos por los que se ha propagado el virus entre uno y otro club.

"La mutación brasilera no es solo más contagiosa, sino que la vulnerabilidad también involucra gente joven. Creo que hay responsables de bioseguridad en cada institución y debe preservar el cuidado, el fútbol es deporte de alto riesgo", indicó Tejada en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, indicó que las probabilidades son menores en los mismos partidos: "Si bien es válido que podrían haberse contagiado entre clubes durante un partido, creo que viene más por el lado de que estamos en segunda ola, no me llama la atención de que eso se traslade a una concentración".

En tal sentido, recomendó cuál podría ser una solución factible: "No creo que se deba parar el campeonato, sino subir la valla de bioseguridad en cada institución que juega. No sería justo que el torneo se parte porque hay un club que no le pone énfasis a esto".