Christian Ramos, central de César Vallejo. | Fuente: Instagram

Christian Ramos (31 años) compartió con sus seguidores su drástico cambio de look. Durante la cuarentena, el defensa de César Vallejo decidió pintarse el cabello de un color fuera de lo común.

A través de su cuenta de Instagram, la 'Sombra' Ramos publicó varias fotos con su nueva imagen. Ahora luce un cabello entre rosa y fucsia.

"Ella dice que soy algodón de azúcar", fue el divertido mensaje del exdefensa de Universitario de Deportes, que estuvo acompañado de una foto de él junto a su hija.

"Qué divertidos tener un papá con cabello rosado, muchas felicidades siempre" y "Muy tiernas las fotos", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Incluso el volante de la Selección Peruana Sergio Peña calificó de "excelente" su nuevo apariencia.

Pavoni lo marcó

Christian Ramos señaló que el argentino José Luis Pavoni, quien lo dirigió en el Mundial Sub 17 del 2005, fue el entrenador que lo marcó en menores.

“En menores me marcó Pavoni, nos enseñó a competir a nivel internacional, y el uruguayo Alfredo Arias que me dirigió en Emelec, siempre me acuerdo de él por su forma de jugar, no pierde su esencia a pesar que no le salían las cosas”, señaló a La República.