Liga 1: Cienciano se enfrenta ante la visita Juan Pablo II por la fecha 17

Cienciano y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el arbitraje de Joel Alarcón Limo. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 horas.

Cienciano se enfrenta mañana ante Juan Pablo II para disputar el partido por la fecha 17, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 18:00 horas.

Así llegan Cienciano y Juan Pablo II

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano ganó por 1-0 el juego pasado ante Alianza Atlético. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II cayó 0 a 1 ante Comerciantes Unidos. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 7 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Joel Alarcón Limo.


Fecha y rival de Cienciano en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 18: vs Sporting Cristal: 7 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 18: vs Grau: 8 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Cienciano y Juan Pablo II, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

