Liga 1: Cienciano se enfrenta ante la visita Juan Pablo II por la fecha 17

Cienciano se enfrenta mañana ante Juan Pablo II para disputar el partido por la fecha 17, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 18:00 horas.
Así llegan Cienciano y Juan Pablo II
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1
Cienciano ganó por 1-0 el juego pasado ante Alianza Atlético. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1
Juan Pablo II cayó 0 a 1 ante Comerciantes Unidos. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 7 en contra.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y finalizó en un empate 2-2.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Joel Alarcón Limo.
Fecha y rival de Cienciano en el próximo partido de la Liga 1
- Fecha 18: vs Sporting Cristal: 7 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1
- Fecha 18: vs Grau: 8 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Cienciano y Juan Pablo II, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas