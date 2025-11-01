Liga 1: UTC se enfrentará a Sport Boys por la fecha 17

Sport Boys y UTC se miden en el estadio Miguel Grau mañana a las 18:00 horas y Diego Haro Sueldo es el elegido para dirigir el partido.

Sport Boys y UTC se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga 1, a partir de las 18:00 horas en el estadio Miguel Grau.

Así llegan Sport Boys y UTC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys viene de ganar en su encuentro anterior a Melgar con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC venció 3-2 a Alianza Universidad en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 6 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Diego Haro Sueldo, el juez encargado.

Fecha y rival de Sport Boys en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 18: vs Cusco FC: 7 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de UTC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 18: vs Sport Huancayo: 9 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Sport Boys y UTC, según país