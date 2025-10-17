Liga 1: Comerciantes Unidos y Alianza Atlético se encuentran en la fecha 15

Todo lo que tienes que saber en la previa de Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético. El duelo, a disputarse en el estadio Juan Maldonado Gamarra mañana, comenzará a las 15:15 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comerciantes Unidos y Alianza Atlético se enfrentan mañana, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra. El partido corresponde a la fecha 15 de la Liga 1.

Así llegan Comerciantes Unidos y Alianza Atlético

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

En la jornada previa, Comerciantes Unidos igualó 1-1 el juego ante Cusco FC. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Los Chankas. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 5 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Atlético fue el ganador por 3 a 0.

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Juan Pablo II: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sporting Cristal: 1 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 16: vs Cienciano: 25 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Grau: 2 de noviembre - 17:30 (hora Argentina)

Horario Comerciantes Unidos y Alianza Atlético, según país