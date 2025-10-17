Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 15 del Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo (Cajamarca). El partido corresponde a la fecha 15 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Comerciantes Unidos es el equipo de los señalados a luchar por la permanencia con mejores resultados en el Torneo Clausura. De la mano del ‘Pampa’ Baggio, el elenco de Cutervo ganó 4 de sus últimos 8 partidos, registrando en ese lapso solo 2 derrotas.

Las ‘Águilas’ (27) dejaron el último lugar para ser decimoquintos del acumulado, por delante de Ayacucho FC (26), UTC (25) y Alianza Universidad (24), pero la distancia es mínima.

En Cutervo se medirá a un Alianza Atlético que quiere seguir consolidándose en los puestos internacionales.

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético: ¿cómo llegan a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Comerciantes Unidos llega a este partido tras obtener un empate en su visita a Cusco FC (1-1), alargando a tres los cotejos sin caer. En tanto, Alianza Atlético derrotó 1-0 a Los Chankas la fecha pasada en Sullana.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Comerciantes Unidos está programado para el sábado 18 de octubre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, de la ciudad de Cutervo (Cajamarca). El recinto tiene capacidad para recibir a 8 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 4:15 p.m

En Venezuela, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 5:15 p.m

En Uruguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 2:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a las 4:15 p.m

En España, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético comienza a la 10:15 p.m.

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético: alineaciones

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Williams Guzmán, Rotceh Aguilar, Nahuel Tecilla, Paolo Méndez; Flavio Alcedo, José Ignacio Marina, José Antonio Parodi, Julian Marchioni; Alexander Lecaros y Nicolás Figueroa.

Alianza Atlético: Diego Melián; Cristian Vásquez, Piero Guzmán, Horacio Benincasa, José Carlos Villegas, Erick Perleche; Estefano Fernández, Rodrigo Castro, Luis Olmedo; Guillermo Larios y Miguel Graneros.

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético: últimos resultados

12/10/2025 | Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos – Clausura

03/10/2025 | Comerciantes Unidos 2-1 UTC – Clausura

27/09/2025 | Comerciantes Unidos 1-1 Melgar – Clausura