Liga 1: Comerciantes Unidos y Sporting Cristal se miden por la fecha 17

Palpitamos la previa del choque entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Espinoza Valles.

El cotejo entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal, por la fecha 17 de la Liga 1, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

Así llegan Comerciantes Unidos y Sporting Cristal

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos logró un triunfo por 1-0 ante Juan Pablo II. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal viene de caer derrotado 0 a 1 ante Los Chankas. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Sporting Cristal quien ganó 2 a 0.

Michael Espinoza Valles es el elegido para dirigir el partido.

Horario Comerciantes Unidos y Sporting Cristal, según país