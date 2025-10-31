Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el Torneo Clausura?

Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo (Cajamarca). El partido corresponde a la fecha 17 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Dos derrotas consecutivas no solo sirvieron para que Sporting Cristal diga adiós al Clausura, sino que incluso complica sus posibilidades en los playoffs por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Solo un milagro le permitirá a Cristal llegar directamente a la final de los playoffs, por lo que apunta a las ‘semis’. En la altura de Cutervo tendrá las bajas por lesión de Christofer Gonzales, Felipe Vizeu y Fernando Pacheco.

Comerciantes Unidos, por su lado, tiene la opción de cerrar esta fecha su salvación con un triunfo, luego del importante Clausura que lo tiene en la sexta casilla.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025?

Comerciantes Unidos llega a este partido tras derrotar a Juan Pablo II en condición de visitante, mientras que Sporting Cristal cayó por 0-1 frente a Los Chankas en el Alberto Gallardo.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Comerciantes Unidos ante el elenco de Sporting Cristal está programado para el sábado 1 de noviembre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, de la ciudad de Cutervo (Cajamarca). El recinto tiene capacidad para recibir a 8 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m

En Venezuela, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m

En Uruguay, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 2:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m



¿Qué canal transmite el Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Flavio Alcedo, Rotceh Aguilar, Nahuel Tecilla; José Parodi, Williams Guzmán, P. Méndez, José Marina; Julian Marchoni, Gabriel Alfaro; y Matías Sen ©.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Alejandro Pósito, Miguel Araujo, Luis Abram; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún ©; Maxloren Castro, Santiago González; Jair Moretti e Irven Ávila.

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal: últimos resultados

24/10/2025 | Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos – Clausura

18/10/2025 | Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético – Clausura

12/10/2025 | Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos – Clausura