La Liga 1 Movistar ya tendría fecha para la reanudación del torneo | Fuente: Andina

El Gerente General de la Liga 1 Movistar, Víctor Villavicencio, se refirió a la situación del torneo peruano luego que este quedara suspendido de manera temporal debibo a la propagación del COVID-19 en el país y las medidas que aplicó el Gobierno. En principio, el certamen se iba a renudar el 30 de marzo, pero este se extenderá por más tiempo.

Si bien Villavicencio señaló que están “analizando varios posibles escenarios”, la Liga 1 “podría reanudarse en el mes de mayo, luego de los 15 días que se otorgarán a fin de que los clubes realicen el reacondicionamiento físico respectivo con sus planteles”, señaló en el portal de Ovación.

De darse las posibles proyecciones del directivo, el Torneo Apertura, que estaba previsto culmine en la última semana de mayo, se extendería, por lo menos, hasta el periodo de la última semana de junio y la primera de julio.

“Si no se presentan medidas extremadamente urgentes de parte del Gobierno, no habría mayores modificaciones en el calendario deportivo tomando en cuenta que podríamos utilizar las fechas que estaban previstas para la Copa América durante el mes de junio y julio y las fechas de las Eliminatorias que inicialmente no se iban a utilizar”, explicó.

Las fechas libres por el vacío generado de las competencias de selecciones serían aprovechadas en beneficio del certamen local, aunque durante ese lapso estaba agendada la Copa Bicentenario, torneo que otorga un cupo a la Copa Sudamericana.

“Se podría modificar el formato de la Copa Bicentenario o si se presentase un caso extremo no jugarla y en ese caso el 8vo puesto del acumulado de la Liga1 Movistar clasificaría a la Copa Conmebol Sudamericana 2021”, remarcó.

Cabe apuntar que la Liga 1 fue suspendida luego de jugarse la sexta fecha del Torneo Apertura, donde hasta el momento el líder de la clasificación es Alianza Universidad.