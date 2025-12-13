Liga 1: Cusco FC y Sporting Cristal se miden por la fase 2

Palpitamos la previa del choque entre Cusco FC y Sporting Cristal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Sp. Cristal llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Acumulada, mientras que Cusco FC no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido por la fase 2 de la Liga 1 comenzará a las 18:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de diciembre, en Fase 2 del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Sporting Cristal quien ganó 1 a 0.

Horario Cusco FC y Sporting Cristal, según país