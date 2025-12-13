Cusco FC vs. Sporting Cristal EN VIVO: partidazo por la final vuelta de los play-offs de la Liga1 2025

Cusco FC vs. Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Lima (Perú). El partido corresponde a final vuelta de los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La temporada de la Liga1 llega a su fin con un partido sin título de por medio, pero que representa un alto valor internacional deportivo y un significado de 3 millones de dólares.

Cusco FC y Sporting Cristal se juegan el pase directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, con más responsabilidades para el local de ir por el triunfo tras el 1-0 de la ida de los celestes, una diferencia corta, pero ventaja finalmente que tratarán de sostener en la altura.

Cristal se ha caracterizado por realizar partidos competitivos en ciudades de altura. Contra Cusco FC cayó 3-2 en el Clausura, donde llegó a poner en ventaja e incluso terminó con un jugador menos.

Las bajas definidas para Paulo Autuori son Yoshimar Yotún y Luis Abram, mientras que sigue en duda Felipe Vizeu. En Cusco FC reaparecería Aldair Fuentes por la lesión de Álex Custodio.

Cusco FC vs Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la final vuelta de los play-offs de Liga 1 2025?

La final ida de los play-offs de la Liga1 se jugó en el Estadio Nacional de Lima, con Sporting Cristal quedándose con el triunfo como local por 1-0 con el gol de Santiago González.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por la final vuelta de los play-offs de Liga 1 2025?

El partido de Cusco FC ante el elenco de Sporting Cristal está programado para el domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por la final vuelta de los play-offs de Liga 1 2025?

En Perú , el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cusco FC vs. Sporting Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Cusco FC vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; José Zevallos, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva ©, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto; y Facundo Callejo.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell ©, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Cusco FC vs Sporting Cristal: ¿quién es favorito según las apuestas?

Casa de apuestas Cusco FC Empate S. Cristal Betano 2.02 3.40 3.70 Apuesta Total 2.05 3.40 3.66 Te Apuesto 1.99 3.36 4.00 DoradoBet 2.05 3.33 3.60