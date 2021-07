Danilo Carando: "Si me toca ser el jugador de la fecha o no, no me afecta" | Fuente: Liga 1

El último fin de semana, Cienciano venció por 4-1 a Sport Boys con un hat trick de Danilo Carando, delantero argentino que se convirtió en nuevo refuerzo del cuadro imperial para la segunda parte del torneo de Liga 1.

Por su parte, el atacante conversó con RPP Noticias sobre su actualidad y las expectativas que tiene con el club: "Cienciano es un desafío importante en lo personal. Estaba en Austria, en los últimos partidos me fue bien, tenía un año más de contrato, pero decidí volver a Sudamérica por un tema de idioma y comodidad", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En tanto a no haber sido considerado dentro de los jugadores de la fecha por la Liga 1 pese a anotar triplete, Carando precisó: "Yo sé las condiciones que tengo, lo que puedo dar, trato de sumarle al equipo. No me considero figura ni más que nadie, si me toca marcar, bienvenido sea, si me toca ser el jugador de la fecha, bienvenido sea. Primero está el equipo, no me afecta".

Fichar por Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal:

Danilo Carando fue consultado sobre su se ve como jugador de uno de los tres grandes equipos del país: "Cienciano es un club grande por lo que significa a nivel internacional. Tengo la capacidad de llegar a los otros tres grandes de Lima (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal), más presión que haber sido dirigido por Maradona creo que no hay".

