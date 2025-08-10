Liga 1: Deportivo Garcilaso recibirá a Alianza Universidad por la fecha 5

Te contamos la previa del duelo Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad, que se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 19:00 horas. Cristhian Santos Zegarra será el árbitro del partido.

Deportivo Garcilaso y Alianza Universidad se medirán mañana a las 19:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga 1 y se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Deportivo Garcilaso y Alianza Universidad

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Campeones del 36.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso consiguió sólo un punto en su último partido frente a Grau, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad viene de caer en su estadio ante Universitario por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Cristhian Santos Zegarra.

Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Sport Boys: 15 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sport Huancayo: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Universidad en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Los Chankas: 16 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Comerciantes Unidos: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)

Horario Deportivo Garcilaso y Alianza Universidad, según país