Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 del Torneo Clausura?

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad EN VIVO: se enfrentan este lunes 11 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?



Deportivo Garcilaso llega al cotejo invicto, producto de dos empates y dos victorias. Alianza Universidad, en tanto, solo ha ganado un partido de los cuatro que ha disputado.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad se disputará este lunes 11 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 9:00 p.m.

En España, el partido Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad comienza a las 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite el Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad en vivo?



El partido entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad será transmitido por TV a través de L1 Max. Vía streaming, lo podrás ver por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad: alineaciones posibles

Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Gallardo, Salazar, Lojas, Nuñez; Celi, Beltrán, Páucar; Erustes, Sandoval y Naya.

Alianza Universidad: Ynamine; Iraola, Fuentes, Ampuero, Mendieta; Otavio, Lliuya, Campo; Escobar, Canela y Mena.