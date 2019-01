- Gramado con corte atrasado y realizado luego de muchos días con el consecuente estrés y amarillamiento.

- Campo con alta infestación de maleza (pata de gallo).

- Se observó proceso de extracción de maleza pata de gallo con solo cuatro personas, que va dejando zonas sin césped, con exposición de tierra y huecos.

- Perímetro del campo con alta infestación de maleza (pata de gallo) en su gran mayoría y otras en menor cantidad , que independientemente de demostrar descuido es un vector de infestación de semillas hacia el campo.

- Equipo de riego por cánones deteriorado, no contando con riego adecuado y manchas amarillas o paja en forma moteada en el campo.

- Grass con altura de una pulgada, básicamente por falta de crecimiento en algunas zonas.

- Falta fertilización.

- Mantenimeinto en general muy deficiente.

- Campo no marcado.

- Se observaron redes y banderines en malas condiciones y banderolas desteñidas y manchadas.

- Se cuenta ahora con máquina cortadora de césped rotacional tipo tractorcito.

- Campo no marcado, no pudiéndose verificar áreas de juego reglamentarias.