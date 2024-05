“Este es el primer paso”, dice Edison Flores tras ganar el Apertura con Universitario

Universitario de Deportes se impuso 4-0 ante Los Chankas y se proclamó ganador del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en un duelo jugado esta tarde en el Estadio Monumental U Marathon.

Los cremas se enfrentaron al cuadro andahuaylino, mientras que Sporting Cristal jugó en simultáneo contra Comerciantes Unidos, en el Estadio Germán Contreras de la ciudad de Cajabamba. Aunque los celestes ganaron por la mínima y alcanzaron la misma cantidad de puntos que los merengues, no pudieron coronarse debido a la diferencia de goles.

Y es que desde antes de que se disputara la última fecha del Apertura, se sabía que la cantidad de goles anotados iba a ser un factor vital para definir al ganador.

Inicialmente, la ‘U’ ganaba cómodamente con 2-0 de la mano de Edison Flores y José ‘Tunche’ Rivera; sin embargo, la situación se complicó para la escuadra merengue cuando Ignácio da Silva puso el primero para los ‘cerveceros’ en Cajabamba.

El gol del brasileño obligó a Universitario a anotar dos goles más para superar a su rival directo. A pesar de tener un hombre menos ante la expulsión Matías Di Benedetto (50’), los cremas pudieron ampliar la ventaja con los tantos de Alex Valera (56’) y el denominado ‘el de los goles importantes’: Edison Flores (68’), quien marcó el cuarto gol que le dio el Apertura a la ‘U’.

Edison Flores alega que es el primer paso de la ‘U’

Al final del encuentro, el popular ‘Orejas’ dijo que el título del Apertura se definió ante un rival “fuerte” como el equipo de Andahuaylas.

“Un partido intenso como todos los que hemos tenido a lo largo de este Apertura. Hemos tenido un montón de circunstancias que nos llevaron a este final. Gracias a Dios, se pudo ganar. Estuvimos compitiendo con un gran rival como Cristal”, declaró a Gol Perú.

“Chankas es un rival fuerte. Teníamos que buscar el resultado, pero Chankas nos hizo un partido difícil. Pasamos algunos sustos. Ahora se nos dio y a disfrutar un poco”, agregó.

El seleccionado nacional también dijo que los jugadores y el cuadro técnico, que comanda el profesor Fabián Bustos, están “contentos”; sin embargo, aclaró que son conscientes de que este es el “primer paso”, porque aún quedan pendientes los encuentros del Torneo Clausura y un partido por la Copa Libertadores 2024.

“Estamos muy contentos, pero este es el primer paso… Es gracias al trabajo del equipo; en particular, estaba en una posición que no venía teniendo desde hace tiempo. Tuve algunos errores, pero ahí estoy tratando de siempre ir hacia arriba. Mis compañeros siempre me apoyan y tenemos un grupo humano que siempre quiere más”, alegó.

Después de ganar el Apertura, los dirigidos por el profe Bustos jugarán este martes, 28 de mayo, ante LDU de Quito para definir, en condición de visitante, su pase a la Copa Sudamericana 2024.